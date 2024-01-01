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Bienvenidos
Centro de relajación y y cuidado para el cuerpo. Servicios de belleza y más...
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¡Es tiempo para ti!, realza tu belleza, ven a relajar tu cuerpo y tu mente, tranquilizando tu espíritu con nuestros excelentes servicios que tenemos preparados para ti, tomando desde un masaje, un facial refrescante con vaporizador, moldea y reafirma tu cuerpo con nuestra aparatología de cavitación. Así como realzar y lucir tu belleza con nuestros servicios de salón como manicura, pedicura, cortes de cabello, extensión de pestañas, keratinas, aplicación de uñas. ¡Agenda tu cita! dejate consentir por nosotros, pon tu cuerpo en manos de los expertos.
Los masajes tienen como beneficios aumentar la flexibilidad de los músculos, relajar el cuerpo, aliviar dolor muscular y de las articulaciones, previene el cansancio así como el insomnio, activan la circulación sanguínea, entre otros. contamos con los siguientes servicios para ti:
Lucir unas manos, una mirada expresiva y un cabello de princesa, son el accesorio perfecto para toda ocasión, descubre nuevos looks y tendencias que hagan el juego perfecto con tu personalidad, recuerda que cuidar de ti misma no es un gasto ¡es una inversión! y aquí en Mandala´s Spa & Salón trabajamos para resaltar tu belleza con nuestros siguientes servicios:
nota: contamos con variedad de decoración y encapsulado como efecto foil, naturaleza muerta, efecto azúcar, stikers, tatuajes pedrería, etc)
aumenta el volumen de las pestañas naturales y hazlas lucir mas grandes y estilizadas, si lo que buscas es resaltar tu mirada podemos ayudarte a conseguirlo, luce pestañas perfectas por varias semanas con cuidados mínimos.
Nos encanta recibir a nuestros clientes, así que ven en cualquier momento durante las horas de oficina.
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5516566146 WhatsApp 5594385247 Atención Personalizada asistencia_tecnica@mandalaspasalon.com
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