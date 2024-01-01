Lucir unas manos, una mirada expresiva y un cabello de princesa, son el accesorio perfecto para toda ocasión, descubre nuevos looks y tendencias que hagan el juego perfecto con tu personalidad, recuerda que cuidar de ti misma no es un gasto ¡es una inversión! y aquí en Mandala´s Spa & Salón trabajamos para resaltar tu belleza con nuestros siguientes servicios:

MANICURA Y PEDICURA (Nos ayuda a deshacernos de las celular muertas, mejora la circulación, logrando una piel hidratada y suave)

(Nos ayuda a deshacernos de las celular muertas, mejora la circulación, logrando una piel hidratada y suave) BAÑO DE ACRÍLICO (Ayuda a proteger la uña natural haciéndolas mas gruesas y fuertes)

(Ayuda a proteger la uña natural haciéndolas mas gruesas y fuertes) UÑAS ACRILICAS (Son extensiones que se aplican en la uña natural dando una mejor apariencia, dando mayor resistencia y fuerza a tus uñas)

(Son extensiones que se aplican en la uña natural dando una mejor apariencia, dando mayor resistencia y fuerza a tus uñas) 3D (es una de las tendencias con mas fuerza en el diseño de uñas, su principal característica es crear un diseño atractivo)

(es una de las tendencias con mas fuerza en el diseño de uñas, su principal característica es crear un diseño atractivo) POLIGEL ( ofrece unas uñas ligeras fuertes y flexibles, sin monómeros sin mezclas y sin olor)

( ofrece unas uñas ligeras fuertes y flexibles, sin monómeros sin mezclas y sin olor) GEL SEMI-PERMANENTE "GELISH" (Dura mas que el esmalte tradicional, aporta dureza a las uñas, con un procedimiento poco agresivo, evita morderse las uñas y se puede aplicar en uña natural o uña acrílica)

(Dura mas que el esmalte tradicional, aporta dureza a las uñas, con un procedimiento poco agresivo, evita morderse las uñas y se puede aplicar en uña natural o uña acrílica) MICROPINTURA "MANO ALZADA" (Permite crear cualquier diseño con dibujos echos a mano, dando asi un toque personalizado al acabado de tus uñas)

nota: contamos con variedad de decoración y encapsulado como efecto foil, naturaleza muerta, efecto azúcar, stikers, tatuajes pedrería, etc)







